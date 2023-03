Cubanos llegaron a EE. UU., en un ala delta motorizada

Miami, FL.- Dos inmigrantes cubanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, el sábado 25 de marzo a las 10:30 am aproximadamente, en un ala delta motorizada o parapente con motor, según la confirmación del alguacil de Monroe.

Posteriormente al aterrizaje tanto el alguacil como la Patrulla Fronteriza informaron que dos migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia.

Walter N. Slosar, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sur de Florida publicó en un tweet, «Dos migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Cayo Hueso a bordo de un ala delta motorizada. No se reportaron heridos».

Además se supo que las operaciones del aeropuerto no fueron interrumpidas. Es bien conocido que los cubanos son muy creativos al momento de partir de la panacea que impone la revolución cubana.

Two Cuban migrants were taken into U.S. Border Patrol custody after landing at the Key West International Airport onboard a powered hang glider. No reported injuries. We appreciate the support from @mcsonews.#Breaking #Saturday #KeyWest #Cuba pic.twitter.com/KqqFlYqie1

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) March 25, 2023