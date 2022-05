Conclusiones de estudio sobre deserción escolar de hispanos

Washington, DC.- Un estudio divulgado, este viernes, concluyó que la deserción escolar entre hispanos bajó considerablemente entre 1990 y el 2017, pese a ser un sector desfavorecido con respecto a las comunidades de estudiantes blancos, asiáticos y afroamericanos.

El estudio fue desarrollado por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), que informó que los hispanos blancos que no completaron sus estudios en la escuela secundaria disminuyó del 47% en 1990 al 29% en 2017.

Ver más: Cifra récord de captura de inmigrantes indocumentados en 48 horas

Sebastián Villamizar Santamaría, director de Investigación en el Center for Latin American, Caribbean, and Latino Sudies (CLACLS), precisó, «En el mismo período se redujo del 57,1 % al 36,1 % entre los latinos mestizos».

Por otra parte, se determinó que el índice de deserción escolar bajó del 47.8% al 20.3% entre los afrohispanos. Al tiempo que los hispanos indígenas cayó del 42.3% al 30.8%.

New Latino Data Project report released today!

The Latino population in the U.S. has been growing steadily since 1990, but there are interesting contrasts within this group. The share of white and mixed-race Latinos is significantly higher than Afro- and Indigenous Latinos.

— CLACLS (@CLACLS) May 20, 2022