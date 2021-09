Los agentes fronterizos «crucificados» por cumplir órdenes

Tucson, AZ.- Los agentes fronterizos están furiosos con el presidente Biden, por criticar su actuación al tratar de cerrar el paso a lomos de sus caballos a inmigrantes indocumentados en El Río (Texas). Además, aseguran que son «crucificados» por cumplir con su trabajo.

Las polémicas imágenes de agentes fronterizos hostigando a los inmigrantes, en su mayoría haitianos, para que retrocedieran a México desataron fuertes críticas en contra de la Patrulla Fronteriza.

Ver más: Administración Biden presenta nueva versión de DACA

Estas prácticas generaron críticas en todos los niveles. Inclusive, llegando al presidente Biden, quien prometió «consecuencias». Además, detonaron fuertes críticas dentro de la agencia federal.

With more than 42,000 frontline CBP officers and Border Patrol and @CBPAMO agents protecting nearly 7,000 miles of land border and 328 ports of entry, CBP is uniquely situated to deter and disrupt human trafficking.

Learn more about our efforts: https://t.co/NXZFRDmoeg pic.twitter.com/17r5pjCAKM

— CBP (@CBP) September 27, 2021