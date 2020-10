Diana Mora: Rumbo al Teen Universe 2020

Charlotte -NC. Desde pequeña Diana era muy coqueta y jugaba a ser doctora, comparte la cultura mexicana y hoy representa a Carolina del Norte, rumbo al Miss Teen Universe 2020.

Con tan solo 16 años, Diana Mora es reina y no se esperaba llegar a este punto, pero su disciplina y las ganas, la llevaron a prepararse cada día para presentarse en el evento que tendrá lugar en Orlando Florida el 1 de noviembre ” Yo digo que una de las cualidades para ganar es que seas determinada y sé que con eso voy a llegar a la meta, voy a dar todo lo que pueda” dijo Diana a Progreso Hispano News. “Otra cualidad aunque no parezca importante, es tener sentido del humor, porque en ese momento, en medio de tantos nervios, el buen humor te ayuda a mantenerte enfocada” dijo Diana ante nuestras cámaras.

Diana está feliz de representar a Guadalajara – Jalisco y a Carolina del Norte, reveló que tiene familia en México y aprovechó de enviar un mensaje a la juventud en estos tiempos de pandemia “Cuídense y protejan a los más vulnerables”.

Para Diana lo más importante es no rendirse “ Nunca se rindan, yo tuve la oportunidad hace un año de asistir a un evento y no puede por una enfermedad que contrajo mi madre, pero no me rendí, nunca acepten lo negativo en sus vidas”.

La belleza se perfila de diferentes formas, la inteligencia y la educación van juntas para el logro de los objetivos. Diana agradeció a toda su familia por el apoyo y acompañamiento, de la mano de su director y preparador Jorge Zelaya, en este camino al sueño de su vida.