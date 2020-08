Rutas de ferry de Pamlico Sound ya están operativas

Ocracoke – Condado de Hyde. El sistema de transbordadores de Carolina del Norte volvió en un horario de dos barcos en sus rutas entre Cedar Island, Ocracoke y Swan Quarter.

Este será el horario de las rutas: Isla Ocracoke-Cedar: 7:30 a.m., 1 p.m. Cedar Island-Ocracoke: 10:30 a.m., 4:30 p.m. Barrio Ocracoke-Swan: 7:00 a.m., 1:30 p.m. Cuarto de cisne-Ocracoke: 10 a.m., 4:30 p.m. Los pasajeros pueden reservar espacio en estas salidas en línea en www.ncferry.org, o llamando al 1-800-BY FERRY. Estos horarios permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.