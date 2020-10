Casos de COVID-19 están vinculados a evento en iglesia de Charlotte

Charlotte – NC. Los funcionarios del condado de Mecklenburg informaron que al menos 50 casos confirmados de coronavirus están vinculados a un evento de dos días en una iglesia de Charlotte.

Este se reporta como el brote más grande en el condado de Mecklenburg. La noticia fue revelada durante una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg el martes por la noche. The United House of Prayer for All People ubicada en Beatties Ford Road, estaba llevando a cabo una reunión anual el fin de semana del 10 de octubre, según la comisionada del condado y miembro de la iglesia Vilma Leake. “En esa reunión viene gente de todo el país, quizás de todo el mundo, para asistir a ese evento festivo”, dijo Leake.