Tawny Kitaen murió de una enfermedad cardíaca y opioides

Newport Beach, California.- La Oficina del Forense del Condado de Orange, reveló este miércoles, que la causa de la muerte de Tawny Kitaen, incluye arterias obstruidas, antidepresivos, sedantes, analgésicos nerviosos y opioides.

Asimismo, los factores contribuyentes incluyen aterosclerosis coronaria leve, Mirtazapina, Metabolito de Mirtazapina, Alprazolam, Acetaminofén, Pregabalina e Hidrocodona.

Kitaen murió el 7 de mayo, a los 59 años en Newport Beach, California. Su familia cercana y amigos se reunieron recientemente para una celebración íntima para honrar su vida después de que fue incinerada.

La carrera de Tawny Kitaen comenzó en el programa de juegos «To Tell the Truth» en 1976 y finalmente migró al cine, donde logró un éxito moderado. La zorra también apareció en algunos videos musicales clásicos, en particular, «Is This Love» y «Here I Go Again» de Whitesnake.

