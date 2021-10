YouTube censura videoclip de J Balvin

Los Ángeles, LA.- El reguetonero colombiano J Balvin, lanzó junto a la rapera dominicana Tokischa, una polémica canción llamada «Perra», cuyo videoclip, calificado de «sexista» y «racista», fue retirado de YouTube.

Asimismo, tras su lanzamiento hace unos días, el tema desató gran polémica en Colombia. Incluso la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, lo calificó de «machista, sexista y misógino».

En una carta abierta, la vicepresidenta y canciller se refirió al contenido de la canción, afirmando que, «tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres».

La vicepresidenta de este país, insistió invitando a J Balvin y a la industria musical y discográfica a suscribir un pacto que incluya compromisos, «para la promoción de los derechos de las mujeres en la música y la prevención de la violencia en su contra».

J Balvin’s music video for “Perra” in collaboration with Tokischa was removed from YouTube over the weekend, Billboard has learned. https://t.co/or2dY9O0Kf

— billboard (@billboard) October 20, 2021