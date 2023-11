Sofía Vergara: ¿Nuevo amor en su vida tras su divorcio hace 5 meses?

Los Ángeles, CA.- Para el mes de julio, la colombiana Sofía Vergara firmaba el divorcio con el actor Joe Manganiello, luego de 7 años de matrimonio, pero hoy la actriz de la famosa serie de comedía Modern Family, parece estar ilusionada de nuevo.

Tras cinco meses y un breve período de soltería, ya se corre el rumor de tener una relación con el exitoso cirujano ortopédico, Justin Saliman de 51 años de edad.

Sofía Vergara y Saliman se dejaron ver en una romántica cena en el restaurante Giorgio Baldi, de Santa Mónica. Además asistieron a la inauguración de la primera exposición de Sami Hayek, hermano menor de Salma Hayek, en la galería Christie’s, en Beverly Hills.

Justin Saliman no solo destaca en el campo de la medicina, sino que también es fundador y director de Ceterix, e inventor de la técnica NovoStitch Pro. Además ejerce en el hospital Cedars-Sinai, de Los Ángeles.

