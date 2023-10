Jada Pinkett Smith reveló que está separada de Will desde hace 7 años

Los Ángeles, CA.- En una entrevista de un programa especial de NBC News y Today, relacionado a las próximas memorias de Jada Pinkett Smith, «Digno», reveló que ella está separada de su esposo Will Smith desde hace 7 años, es decir desde el 2016 pese a que se muestran públicamente con una pareja sólida.

La presentadora Hoda Kotb, respondió autocompletando la confesión, «No fue un divorcio en el papel, pero fue un divorcio». A los que la controversial, Jada Pinkett confirmando también dijo que «viven separados».

Como explicación a los porqué ninguno de los dos anunciaron formalmente el divorcio informó, «Creo que simplemente no estoy lista todavía. Todavía estoy tratando de descubrir entre nosotros dos cómo ser socios, cierto, y con respecto a cómo lo presentamos a la gente». , ¿sabes? Y no nos habíamos dado cuenta de eso».

La presentadora de Red Table Talk, Jada Pinkett Smith, añadió que hubo «muchas cosas» que se combinaron en la fractura del matrimonio. A esto agregó, «Creo que cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona».

This video of Jada Pinkett Smith and Will Smith will help you understand what is going in the the celebrities lives. pic.twitter.com/h4zyAcKlTS — Alphabets (@AlphabetCBP) October 12, 2023

Siguió reflexionando, «Prometí que nunca habría una razón para divorciarnos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa». Por lo que aún sostiene que no hay planes de solicitar el divorcio.

Wait…. WAIT,

So why did MRS Jada Pinkett- SMITH stay quiet when Will’s whole career was dying over HIM defending her name??

I’m sorry, she so trash to me for this goofy 💩 pic.twitter.com/Q8YShRxwFZ — King Joe (@JoeMahgi) October 11, 2023

El matrimonio de Jada y Will se llevó a cabo en 1997, compartiendo dos hijos, Jaden Smith de 25 años y Willow Smith de 22.

Un punto de quiebre se hizo público en 2020, cuando Pinkett Smith abordó fríamente su relación con el rapero, R&B August Alsina. Pinkett confesó que tuvo «un enredo» con Alsina, para luego decir sí, «fue una relación».

Mientras que la esposa de Smith narra sin compasión su relación con el rapero, dentro del matrimonio, la cara de Will se descompuso a tal nivel que se convirtió en un meme, super compartido en las redes sociales.

