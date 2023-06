Shannen Doherty confiesa que el cáncer hizo metástasis

Los Ángeles, CA.- La actriz de «Beverly Hills 90210», Shannen Doherty confirmó que el cáncer que padece llegó al estado de metástasis en su cerebro, luego de solicitarle el divorcio a su esposo Kurt Iswarienko en el mes de abril.

Además, en la publicación de Doherty en redes sociales compartió los estudios. Al mismo tiempo especificó que el cáncer había regresado en etapa 4, tras tres años de ganar la primera batalla contra el cáncer de mama.

Ver más: Pasó de ser Power Ranger en 2005 a abrir cuenta en OnlyFans

Del mismo modo, la actriz, productora y directora estadounidense de 52 años de edad expresó estar asustada, pese a que Doherty no deja de mostrarse valiente ante los procesos médicos a los que se ha estado sometiendo.

Shannen Doherty confirma que el cáncer hizo metástasis en su cerebro

Hay que recordar que Shannen Doherty ha participado en la serie de The WB Charmed (1998-2001); Girls Just Want to Have Fun (1985); Heathers (1988); y en la serie de FOX Beverly Hills, 90210 (1990-94).

En este sentido, Doherty expresó, «El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro». Del mismo modo añadió, «El video de ayer mostraba el proceso de ajuste de la máscara que usas durante la radiación en tu cerebro. El 12 de enero tuvo lugar la primera ronda de radiación».

Ver más: El mensaje que envió Alejandro Sanz a su ex Rachel Valdés

En el video, la actriz narró su experiencia, «Soy extremadamente claustrofóbica y estaban sucediendo muchas cosas en mi vida. Soy afortunada porque tengo excelentes médicos como el Dr. Amin Mirahdi y los increíbles técnicos de Cedars-Sinai Medical Center. Pero ese miedo… La agitación… el momento de todo… Así es como puede verse el cáncer».

Video: Peruanos enfrentan el cáncer con medicina molecular