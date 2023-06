El mensaje que envió Alejandro Sanz a su ex Rachel Valdés

Madrid, España.- Tras la ruptura sentimental del cantante español Alejandro Sanz y la pintora Rachel Valdés surgieron especulaciones que orbitan a supuestos motivos de separación, por lo que Sanz reaccionó.

Se sabe que la pintora española Valdés abandonó la casa del cantante en Madrid para instalarse en Barcelona. Previamente a esta polémica Sanz había publicado, «He tenido un brote muy fuerte», y ratificó antes de subir a un escenario en Pamplona.

La respuesta de Alejandro Sanz a las especulaciones fue, «Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas».

Además agregó el mensaje, «Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo». Del mismo modo, terminó el mensaje con una mención a su ex, «Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte».

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023