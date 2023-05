Galería de fotos de Martha Stewart posando para el Sports Illustrated Swimsuit

MIAMI.- A sus 81 años Martha Stewart es una de las figuras del entretenimiento que posa para la portada de la edición 2023 de Sports Illustrated Swimsuit. Ante esta experiencia, la experta en negocios y estilo de vida habló hoy en el programa Today para ofrecer detalles de su preparación.

En una entrevista con el matutino «Today» de NBC, Stewart, dijo, «Estar en la portada a mi edad fue un desafío. Y creo que logré el desafío». Además confesó que nunca había aceptado este tipo de propuestas.

Así pues, Martha Stewart confesó, «Estoy temblando un poco porque es extraño ir a una isla y cambiarme en nueve trajes de baño diferentes en un día frente a toda esa gente», agregó la empresaria, después de ver la portada por primera vez. «Me gusta esa foto… ¡Y salió bien!».

Del mismo modo, la figura de la televisión estadounidense declaró, «No me morí de hambre, pero no comí pan ni pasta durante un par de meses».

En cuanto a su jornada de ejercitación, detalló, «Fui a pilates cada dos días y fue genial; sigo yendo a pilates cada dos días porque es genial. Y de todos modos, vivo una vida limpia: buena dieta, buen ejercicio, cuidado saludable de la piel y todas esas cosas».

Martha Stewart is continuing to make her mark — this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue! See her like never before here https://t.co/BcQZcV7R6j

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023