Shakira y Gerad Piqué en la final la Kings League

Madrid, España.- La cantante colombiana Shakira estuvo presente en la final de la Kings League creada por su expareja, Gerard Piqué, mientras sigue recogiendo éxitos al batir otro récord con al canción TQG junto a su compatriota Karol G, situándose en el puesto número uno por décima semana en la lista de la Latin Pop Airplay de la revista Billboard.

Por ejemplo, su tema «Te felicito», además de su éxito con Bizarrap Music Sessions #53, «Acróstico», y su último hit junto a Manuel Turizo, «Copa Vacía» siguen sumándole a Shakira.

Parte del show de la final Kings League contó con la presentación de Manuel Turizo que interpretó el tema «Copa Vacía». El último éxito en el que colabora con Shakira. No obstante, el nombre de «Shakira» retumbó en todo el estadio donde todos sus seguidores corearon su nombre al terminar la canción «Copa Vacía».

Shakira bate un nuevo récord y se cuela en la final de la Kings League de Piqué

Los gritos prosiguieron durante toda la celebración del exfutbolista que siguió la fiesta con los organizadores de la Kings League, en una famosa discoteca de la capital española.

En Madrid siempre me han querido. ❤️ https://t.co/tpnUq3Ehcs — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 30, 2023

En cuanto al episodio de Shakira, Gerard Piqué no pareció prestarle mucha atención. Al final el ex FC Barcelona en su intervención dijo, «¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie».

29 de julio de 2023, un día para recordar 👑 pic.twitter.com/SogT3930Wo — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) July 31, 2023

Estas duras palabras, Piqué publicó en sus redes sociales unas imágenes en las que se ve a la multitud, en una conocida discoteca de Madrid coreando su nombre. El copy de su publicación acompañado de un corazón rojo, dijo «En Madrid siempre me han querido».

