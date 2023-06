Salen a la luz declaraciones de Shakira: Piqué, impuestos, sus hijos y su carrera

Miami, FL.- Las declaraciones de Shakira en junio de 2019 salieron a la luz luego de que el diario El País accedió a la comparecencia del juicio por fraude fiscal donde la cantante colombiana se sinceró con respecto a su relación con Piqué, y muy afligida decía que no era residente fiscal en España entre el 2011 y 2014.

Para este momento, Shakira insistió que el único vínculo que tenía con España era su relación con Piqué. La relación que confiesa el medio fue una montaña rusa que nunca vivieron como una pareja convencional.

Por el contrario, las autoridades de España sostienen que Shakira sí fue una residente fiscal en España desde el año 2011 hasta el 2014. Motivo por el cual, la artista debía pagar impuestos en este país. No obstante, la ex pareja de Piqué sostuvo que no fue residente fiscal hasta el 2015, porque antes tenía serias dudas con el futuro de la relación amorosa.

En las declaraciones, Shakira expone cómo fueron sus primeros años con Piqué, «Era un guaperas, con fama de playboy y no sabía si las cosas iban a tirar»

De esta manera, la cantante dijo, «En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a salir adelante o que íbamos a formar una familia».

Sin embargo, la compositora colombiana confesó que estaba muy enganchada con Piqué, «Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España».

A efectos tributarios, Shakira de manera irónica y argumentativa negó haber estado más de 183 días al año en España. Tiempo que exige la ley para ser considerada como residente fiscal.

Para el nacimiento del primer hijo de la expareja, Milan, Shakira confiesa que su máxima prioridad seguía siendo su trabajo. Pero todo cambió en 2015 cuando nació su segundo hijo Sasha, que es donde la cantante dice que decidió radicarse fiscalmente en España.

Finalmente, la madre de Milan y Sasha acusó a España de perjudicar de manera irreparable a su carrera. Porque para ella, hay cosas más importantes que el dinero, refiriéndose a la dignidad.

