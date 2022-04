Precios, fechas y artistas del festival Coachella 2022

Sacramento, CA.- El festival de Coachella 2022 se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y luego del 22 al 24 de abril, en el Empire Polo Grounds de Indio el desierto de California, donde asistirán miles de personas como ya es costumbre desde que su primera edición en 1999.

Tras dos años sin celebrarse este concierto, gracias a la pandemia, el festival de Coachella confirma su regreso, con sus impresionantes instalaciones de arte, y sus importantes artistas.

Ver más: Coachella confirmado para abril de 2022

Hasta ahora, los artistas principales del festival de Coachella serán Harry Styes, Billie Eilish, y Kanye West. Aunque este último, se retiró del concierto a dos semanas del festival, así se confirmó el lunes 4 de abril.

De esta forma, Harry Styles luego de su paso por One Direction, es uno de los músicos británicos más destacados del momento. Por el momento, goza de un gran éxito internacional que lo ubica en el cartel del festival de Coachella.

The @Heineken_US House at Coachella has got cold beer and a can't-miss lineup each weekend including a special collaborative performance from Flying Lotus + Thundercat, plus Vegyn, Ms Nina, Shlohmo, Jacques Green, DBN Gogo & more! Must be 21+. Enjoy responsibly. pic.twitter.com/7k4PuEesVY

— Coachella (@coachella) March 29, 2022