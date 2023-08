Oso «humano» es la viral atracción en zoológico

Pekín, China.- El Zoológico de Hangzhou está siendo visitado en masa luego de que un video viral en las redes sociales mostrara a un oso malayo imitando a un «humano», lo que llevó a todo tipo de especulaciones, en particular que es algún miembro del personal con un traje de oso.

Según un medio local, el número de visitantes en el zoológico de Hangzhou subió en un 30%, lo que es igual a aproximadamente 20.000 visitas diarias. La tendencia del oso «humano» se debe gracias «Angela», el nombre del oso que adopta posturas muy humanas.

Desde el jueves pasado el video está acaparando los reels y publicaciones, y es ampliamente visto y compartido en las redes sociales. En el video se aprecia al oso malayo parado sobre sus patas traseras. Además estira su cuello al tiempo que mira a sus visitantes que la observan desde afuera, antes de volver a sentarse.

Turistas acuden masivamente a zoológico chino para ver un oso «humano»

En este sentido, un miembro del zoológico expresó, «Nuestro zoológico es administrado por el gobierno. Por lo que ese tipo de situación no ocurriría», haciendo referencia a las opiniones de que es un humano disfrazado.

Para argumentar su afirmación este empleado sentenció, «La temperatura en el verano es de casi 40 grados. Si te pones un traje de piel, ciertamente no podrías durar más de unos minutos sin desmayarte».

Me destruye que los chinos hayan tenido que salir a aclarar que el oso de zoo no era un tipo en un traje. Creo que era mejor si era un flaco igual. pic.twitter.com/e7GCc8O5wY — Uriel De Simoni ⭐️⭐️⭐️ (@Urieldesimoni) August 1, 2023

Por otro lado, decena de miles de visitantes llegan al zoológico, en muchas ocasiones, únicamente para ver al oso malayo «Humano». Unos comentan que vienen en el tren de alta velocidad, otros dicen que han viajado durante toda la noche. Donde se han creado largas listas de anécdotas.

De esta manera el grupo People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), respondió a esta situación instando al traslado de estos animales a santuarios y reservas de vida silvestre que «prioricen el bienestar de los animales».

Finalmente, Jason Baker, vicepresidente de PETA Asia en un comunicado sentenció, «Estos seres sociales y altamente inteligentes merecen vivir libremente y prosperar en su entorno natural. No ser utilizados como meros espectáculos para el entretenimiento humano».

