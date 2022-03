Opción fin de semana: Música, yoga y diversión en Green River Revival

Charlotte, NC.- Correr, hacer yoga, navegar por un río verde y escuchar música en vivo son algunas de las actividades que puedes hacer este fin de semana en el evento Green River Revival en el U.S. National Whitewater Center de la ciudad de Charlotte.

Este popular evento gratuito se llevará a cabo el 12 de marzo como antesala a la celebración de St. Patrick’s Day, el 17 de marzo.

Los visitantes de todas las edades pueden observar cómo “el duende residente del Whitewater Center transforma el río en verde para el Día de San Patricio”.

Música, yoga y diversión en Green River Revival

El día comenzará a las 9 am con Color Me Green 5K Trail Run en la división competitiva. La recreativa iniciará a las 10:30 am. La participación requiere registro y un pago.

Para los amantes del yoga habrá clases de distintas modalidades. El de flujo lento (9:30 am) es ideal para desestresarse, calmarse y recuperar el aliento. El flujo abierto (11:30) es más desafiante, pero te deja sintiéndote renovado y vigorizado.

En la tarde el yoga de acrobacias (4 pm) incorpora movimientos con mayores dificultades y excelente manera de ampliar sus conocimientos y habilidades. También está el de flujo divertido (5:30 pm). Es apto para todos los niveles.

A la 1 pm se abre la increíble experiencia de navegación en un río verde, un color tradicional en la celebración de St. Patrick’s Day.

A esa misma hora comenzarán las presentaciones de música en vivo con las agrupaciones New Breed Brass Band y Cha Wa.

La entrada a U.S. National Whitewater Center es gratuita, pero el estacionamiento tiene un costo de seis dólares.

Más detalles

Sitio web: www.whitewater.org

Lugar: U.S. National Whitewater Center

Dirección: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214

Teléfono: (704) 391-3900

