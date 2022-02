Opción fin de semana: El mundo de la ciencia en Discovery Place Kids

Charlotte, NC.- La fascinación de la ciencia y el aprendizaje con experiencias educativas y divertidas se pueden encontrar en Discovery Place Kids.

El museo infantil es una de las más grandes experiencias de aprendizaje para niños en Carolina del Norte.

En sus espacios fomenta el aprendizaje interactivo a través de la imaginación y la diversión. Su ubicación en Rockingham es increíble e ideal para visitar en familia. También tiene sede Huntersville.

El museo en Rockingham es especial para evocar la curiosidad y activar la imaginación. Los visitantes tendrán ricas experiencias de juegos creativos y de exploración.

En Discovery Place Kids los niños podrán compartir experiencias con los especialistas. Hay actividades de ciencia asombrosa, de baile y música, imaginación y mucho más. La curiosidad despertará en este museo infantil.

Happy #ValentinesDay! Candy hearts are a fun, sugar-loaded way to show some love. ❤️

Plus a cool way to explore the concept of solubility. In this experiment you can do at home, we test how candy hearts react in different types of liquid!

🧪 Materials: https://t.co/mVu4eS1obs pic.twitter.com/vNthU4Evmq

— Discovery Place Kids (@DPKRockingham) February 14, 2022