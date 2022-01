Opción fin de semana: Disfruta la inducción al NASCAR Hall of Fame

Charlotte, NC.- Un gran momento ha llegado a Charlotte. Tiene repercusión en el deporte nacional, pero los residentes de Queen City tienen la posibilidad de presenciarlo en directo. Se trata de la ceremonia de inducción de la Clase de 2021 de NASCAR Hall of Fame.

La ceremonia atrae a los pilotos actuales y retirados más importantes de la competencia por de motores por excelencia.

Es un evento de tres días que finaliza este sábado y que permite a los fanáticos un encuentro cercano con los pilotos más admirados en medio de una serie de actividades que NASCAR Hall of Fame tiene planificada.

Los exaltados al Salón de la Fama son Dale Earnhardt Jr., Red Farmer y Mike Stefanik. Además, Ralph Seagraves fue nombrado ganador del Premio Landmark por Contribuciones Sobresalientes a NASCAR.

La compra de entradas para los diferentes eventos está disponible AQUÍ.

Testing…testing…we're nearly ready for tonight's Blue Jacket ceremony & tomorrow's Class of 2021 Induction ceremony. Will you be there? #NASCARHALL pic.twitter.com/RA1994pe9N

Brunch con los miembros del Salón de la Fama de NASCAR, vistas detrás de escena de piezas de carrera, historia y muchas más actividades tienen preparadas los organizadores.

Este viernes en la noche es el evento central, la ceremonia de inducción.

Pero, previamente hay una gran cantidad de actividades para los visitantes como la obtención de recuerdos más nuevos para la Clase de 2021 en Gear Shop; la experiencia de disfrutar un brunch junto a un miembro del Salón de la Fama de NASCAR; y hacer un recorrido con pilotos exaltados a través de las historias sobre sus artefactos que se retiraron recientemente en la exhibición del Salón de Honor.

A partir de la 4 pm los asistentes pueden celebrar las llegadas a la alfombra roja de las leyendas del deporte y las superestrellas actuales. Inmediatamente podrás cargar combustible para el gran evento Dine & Shine Tailgate antes de dirigirse a la ceremonia de inducción.

El sábado continúa la fiesta de NASCAR Hall of Fame con algunas actividades privadas y abiertas al público.

La Clase de 2021 compartirá sus experiencias de carreras más memorables en un evento con asistentes.

Por último, los miembros del Salón de la Fama de NASCAR serán los primeros en experimentar la actualización de placas en el Salón de Honor.

Todo el cronograma de actividades y la información para la adquisición de boletos la puedes encontrar ingresando AQUÍ.

The time has come to salute three legends of our incredible sport. @DaleJr, Red Farmer and Mike Stefanik will be inducted into the #NASCARHOF on Friday. pic.twitter.com/gTIUNPDQTE

