Natti Natasha y Becky G se juntan para el “Ram Pam Pam”

Los Ángeles, CA.- Otra vez juntas en un video musical aparecen Natti Natasha y Becky G. Las artistas lanzaron el sencillo “Ram Pam Pam”, un tema picante donde abrazan su sexualidad.

La reguetoneras cantan sin tapujos desde el gimnasio de una escuela a un hombre que las abandonó: “Tengo novio nuevo que me hace ram pam pam / no me busques que aquí no aquí queda na’ de na'”.

Natti Natasha y Becky G hicieron una colaboración en 2018 que se convirtió en un gran éxito. “Sin Pijama” consiguió más de 1.800 millones de reproducciones en YouTube.

Ver más: La familia Montaner, con Evaluna y Camilo, tendrá su propio reality

Ahora con “Ram Pam Pam” esperan superar el éxito de su anterior sencillo en conjunto.

Natti Natasha y Becky G

Las artistas hablaron con AFP sobre el lanzamiento de su nuevo tema y cómo el feminismo gana terreno en el reguetón.

“Estamos en toda nuestra libre expresión. Estamos supercómodas. Si tanto Becky como yo no nos sintiéramos cómodas hasta con una letra en la canción, no la cantaríamos”, dijo Natti Natasha.

Ver más: Jennifer López espléndida en sesión de fotos en la playa

“Todos deberíamos coexistir”, expresó Becky G.

Asimismo, la cantante estadounidense-mexicana cree que el feminismo es diferente para cada quien. “Todos tenemos nuestras necesidades. Mi manera de ser empoderada como mujer es decidiendo que, cuando voy allí, es porque elijo ir ahí”.

A ambas les encanta que la percepción sobre este tema esté cambiado. Además esperan que “Ram Pam Pam” se convierta en un éxito y ayude seguir evolucionando mentalidades.

Video: JLo destacó sus raíces latinas en la toma de poder de Biden