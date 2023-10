México, Puerto Rico y Colombia resaltaron en los Premios Billboard de la Música Latina

Los Ángeles, CA.- El rey de los corridos tumbados, Peso Pluma también conocido como Doble P, junto al boricua Bad Bunny triunfan a lo grande en los Premios Billboard de la Música Latina en el Centro Watsco de la University of Miami at Coral Gables, Florida.

El mexicano Peso Pluma recogió ocho premiaciones, cuatro de estos los alzó con Eslabón Armado por la colaboración de la famosa canción, «Ella baila sola». Este disco también obtuvo los títulos de Hot Latin Song del año, Canción latina candente del año – evento vocal, Canción en Streaming del año, y Canción Regional Mexicana del año.

Además, Doble P fue nombrado como Artista Revelación del Año, Artista del año de Hot Latin Songs – Masculino, Artista Regional Mexicano del Año – Solista, y Compositor del Año.

Por su parte, Bad Bunny siguió a Peso Pluma que se quedó con siete premios que incluyen Artista del Año. Ademá se llevó las premiación a Gira del Año, Artista Latino del Año Global 200, Mejor Artista de Álbumes Latinos del Año – Masculino, y Artista de Ritmo Latino del Año- Solista.

Bad Bunny's "Un Verano Sin Ti" was the top album of 2022, debuting at No. 1 on the Billboard 200 and holding the spot for 13 weeks. 🇵🇷

Celebrate iconic moments of the past, present and future in this Pop Culture Rewind. #BillboardNews pic.twitter.com/koYItC5MsX

— billboard (@billboard) October 5, 2023