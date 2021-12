Los eventos más impactantes en la farándula en 2021

Los Ángeles, CA.- La farándula en 2021 dio más de qué hablar por fuera de los escenarios, que en encima de las tarimas o frente a las cámaras. Hollywood afloró desde canibalismo, maltrato laboral hasta divorcios y temas legales.

Uno de estos casos tuvo que ver con la polémica Britney Spears quien por fin después de unos mediáticos 14 años cerró un proceso legal, donde logró terminar con la tutela legal de su padre.

Por su parte, el príncipe Harry y Meghan Markle fue tendencia luego de la explosiva entrevista que dieron a Oprah Winfrey. Aquí las acusaciones a la familia real por razones raciales fueron la polémica por negarsele ser príncipe a Archie hijo de la duquese Suseex.

Los escándalos y eventos más impactantes en el mundo de la farándula en 2021

Por otro lado, y quizá uno de los casos más trágicos de este año fue el protagonizado por Alec Baldwin que dejó la muerte -accidental- de la directora de fotografía Halyna Hutchins. En la misma situación resultó herido el director. En esta situación, el actor disparó un arma en un set de filmación de la película «Rust».

Una historia del protagonista de “Call me by your name”, Armie Hammer, fue bastante perversa y oscura. Así lo hicieron saber algunas ex parejas del actor, quienes lo acusan de violencia sexual y violación. Del mismo modo, Hammer, se encuentra de regreso en un centro de rehabilitación en las Islas Caimán para tratar adicciones de sexo, drogas y alcohol.

Finalmente, en la historia de amor de Ben Affleck y Jennifer López, se desprendió una situación no tan amorosa, con la ex esposa del actor. Affleck expresó, “probablemente estaría todavía bebiendo”, refiriéndose a su vida en pareja. Además, concluyó que su tema de bebida era por su vida en pareja, “Una de las razones por las que comencé a beber fue porque estaba atrapado”.

