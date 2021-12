El tráiler de «The Batman» está aquí

Los Ángeles, CA.- Un nuevo y definitivo tráiler de «The Batman», muestra una última versión de Warner Bros. Entertainment Inc., protagonizada por Robert Douglas Thomas Pattinson -Bruce Wayne- como «Batman» y Zoë Isabella Kravitz -Selina Kyle- como «Catwoman».

Asimismo, el tráiler arranca con una intrigante presentación del villano Paul Dano como «Acertijo». Y no podrían faltar imágenes de persecución, destrucción y batallas épicas en Ciudad Gótica.

Originalmente, el clásico Batman estaba programado para su lanzamiento este 2021, pero los retrasos causados ​​por la pandemia lo retrasaron hasta el 4 de marzo de 2022.

Por su parte, la sinopsis oficial dice, «Dos años de acechar las calles como Batman, infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las sombras de Gotham City».

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/lEs00GJZtT

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 27, 2021