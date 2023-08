Artistas como Juanes trabajan junto a YouTube Music AI Incubator

Los Ángeles, CA.- La plataforma de videos, YouTube dio el importante paso junto a artistas como Juanes, hacia el futuro con el lanzamiento de sus principios de música basados en la Inteligencia Artificial (IA) introduciendo YouTube Music AI Incubator.

Esta plataforma ha colaborado con artistas, compositores y productores pertenecientes a Universal Music Group con el fin de liderar y regular los provechos del potencial de la IA en la industria.

Básicamente, estos «principios» buscan maniobrar la colaboración, innovación y protección, marcando un parámetro equilibrado entre la creación artística y la seguridad.

Hasta ahora, este esfuerzo colaborativo de artistas reúne reconocidos nombres de la industria de la talla de Anitta, Björn Ulvaeus, Don Was, Juanes, Louis Bell, entre otros.

Huge news for the AI music industry.

YouTube is launching a ‘Music AI Incubator.’

The program is kicking off with a huge partnership with UMG, which includes stars like Anitta, OneRepublic's Ryan Tedder, and the Frank Sinatra estate.

Here's more details:

YouTube… pic.twitter.com/NqIOoL8J3C

— Rowan Cheung (@rowancheung) August 21, 2023