Primera latina en recibir el «Video Vanguard Award» de MTV

Los Ángeles, CA.- La exitosa cantante colombiana, Shakira será la primera artista latina en recibir premio «Video Vanguard Award» que otorga MTV en su entrega anual de los Video Music Awards (MVA), donde también se presentará, el 12 de septiembre en el Prudential Center en Nueva Jersey.

De acuerdo a un comunicado de MTV, este reconocimiento solo lo ha recibido artistas de la envergadura de Madonna, David Bowie, The Beatles junto al director Richard Lester, Janet Jackson, Beyoncé, Jennifer Lopez, entre otros.

Ver más: Artistas como Juanes trabajan junto a YouTube Music AI Incubator

En este sentido, el responsable de Música de Paramount, empresa dueña de MTV, dijo, «Shakira es una auténtica fuerza mundial que sigue inspirando e influyendo con su singular destreza y talento musical. Es una referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina».

La homenajeada de la noche, Shakira también podría recibir otros tres premios a su larga lista de reconocimientos. Esto, porque está nominada en tres categorías: Artista del Año, Mejor colaboración por “TQG” junto a su compatriota Karol G y Mejor vídeo latino.

You know we could NEVER lie about this…

🚨 @SHAKIRA IS OUR 2023 #VMA VIDEO VANGUARD RECIPIENT 🚨

Don't miss out on music's most iconic night — September 12 on @MTV 🚀 pic.twitter.com/OyRTA4lpSn

— Video Music Awards (@vmas) August 28, 2023