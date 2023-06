lo-nuevo-de-olivia-rodrigo

Los Angeles, CA.- Olivia Rodrigo hizo un esperado anuncio que rápidamente se convirtió en tendencia. La cantante ya tiene fecha para el lanzamiento de su segundo disco.

“Mi segundo álbum GUTS sale el 8 de septiembre”, dijo la cantante californiana.

Olivia Rodrigo hizo el anuncio en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual tuvo una respuesta masiva de sus seguidores.

Ver más: Bad Bunny rompe el silencio tras episodio con fanática

La publicación consiguió más de cuatro millones de “Me gusta” y comentarios de apoyo de los fanáticos que están a la espera del estreno de las nuevas canciones de la intérprete.

my sophomore album GUTS comes out september 8th. i am so proud of this record and I can’t wait to share it with you all! u can presave it now! xoxoxoxo❤️💜💌🖤 https://t.co/5G5iMliE1G pic.twitter.com/tilKRc2Ui3

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 26, 2023