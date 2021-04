Líderes de Charlotte tendrán cameos en final de temporada de “Delilah”

Charlotte, NC.- Foundation For The Carolinas y Charlotte Center City Partners copresentarán un adelanto virtual exclusivo del final de temporada de “Delilah”, una producción de Oprah Winfrey Network que fue filmada y ambientada en Charlotte, el 22 de abril. 7-8: 30 pm

Los espectadores deben registrarse con anticipación en delilahfinaleevent.splashthat.com. La final se transmitirá en OWN cinco días después, el martes 27 de abril a las 9 pm, y presenta cameos de reconocidos líderes locales.

Tras el adelanto del 22 de abril, habrá un “programa de recapitulación” final de temporada moderado por la personalidad de radio de WBAV, Janine Davis; y con las estrellas de “Delilah” Maahra Hill y Jill Marie Jones; el director/productor ejecutivo, Charles Randolph-Wright (de York, SC); y la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles.

Ver más: La familia Montaner, con Evaluna y Camilo, tendrá su propio reality

El concejal de la ciudad de Charlotte, Braxton Winston; el presidente y director ejecutivo de la FFTC, Michael Marsicano; y el presidente y director ejecutivo de Charlotte Center City Partners, Michael Smith, también harán apariciones especiales.

“Delilah”, la serie dramática original del creador de “Greenleaf” Craig Wright, que se desempeña como productor ejecutivo junto a Randolph-Wright y Oprah Winfrey, está protagonizada por Hill (“Black-ish”, “How to Get Away With Murder”) como Delilah Connolly , un abogado testarudo y con muchos principios que vive en Charlotte. El programa también está protagonizado por Jones (“Girlfriends”), Susan Heyward (“Orange is the New Black”) y Ozioma Akagha (“Runaways” de Marvel).

Protagonistas de “Delilah” aman a Charlotte

“Charlotte es una ciudad tan progresista”, dijo Hill, quien interpreta a Delilah. “Entonces, tiene esta sensación moderna con la hospitalidad sureña. ¡Yo amaba a la gente sobre todo y espero regresar!”.

Ver más: Falleció Helen McCrory, actriz de Harry Potter

“He estado en la hermosa ciudad de Charlotte un par de veces a lo largo de mis años, y esta vez, mientras filmaba Delilah, no me decepcionó”, dijo Jones, quien interpreta a Tamara. “El amor que tengo por esta ciudad acaba de crecer. Estéticamente, es hermoso y la gente es increíblemente amable. Gracias por recibirme y gracias por compartir su hogar con nosotros”.

Esencia de la ciudad

“’Delilah’ ha sido un escaparate maravilloso para Charlotte, y estamos agradecidos de que los productores hayan capturado la vitalidad de nuestra ciudad, destacando nuestra diversidad y cultura”, dijo el presidente y director ejecutivo de la FFTC, Michael Marsicano.

“Desde restaurantes y negocios locales, artistas locales y el arte que crearon, y actores y músicos locales, ‘Delilah’ capturó la esencia de Charlotte como ninguna producción anterior”.

Ver más: Jennifer López espléndida en sesión de fotos en la playa

“Charlotte ha desempeñado un papel tan increíble como presentadora de producciones de cine y televisión a lo largo de los años, desde ‘Thunder Road’ a ‘Shallow Hal’, ‘Homeland’ a ‘Delilah’”, dijo el presidente y director ejecutivo de Charlotte Center City Partners, Michael Smith.

“Creadores como Charles Randolph-Wright nos ofrecen una plataforma para compartir la Charlotte que amamos con el mundo mientras aumentan las oportunidades para los creativos que llaman hogar a esta comunidad. Estoy entusiasmado con el brillante futuro que tiene la industria cinematográfica aquí”.

Por: Nota de prensa

Video: Irisol González, una mujer creativa que pinta murales en Charlotte