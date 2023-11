Levine Children’s Hospital celebró un Halloween adorable

Charlotte, NC.- El espíritu festivo de Halloween llegó de la manera más tierna al Levine Children’s Hospital en la ciudad de Charlotte.

En medio de la atención médica, los bebés ingresados en el hospital se vistieron de lo más lindo para celebrar esta festividad, gracias al apoyo de Preemies of the Carolinas y el personal del centro de salud.

Estos pequeños pacientes fueron transformados en adorables criaturas como calabazas, abejas, tortugas y mariposas, además de contar con la presencia de superhéroes como Spider-Man.

Squad ghouls 👻

Our @AtriumHealth Levine Children’s NICU babies are showing out this year! Thanks to the dedication of our amazing staff and the donation of these super sweet costumes from Preemies of the Carolinas, this ghoul squad is celebrating their first Halloween in style. pic.twitter.com/OS1XCIAeBi

— Levine Children’s (@LevineChildrens) October 30, 2023