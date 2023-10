Extravagante decoración de Halloween hizo que vinieran los bomberos

Nueva York, NY.- Los Glens Falls FireFighters se vieron obligados a acudir a un supuesto incendio de la decoración de Halloween de una casa ubicada en la zona de Sanford St., NYC que no estaba en llamas, gracias a que un vecino creyó que una casa de su sector se estaba quemando.

No obstante, al llegar el cuerpo de bomberos se dieron cuenta que la casa no se estaba quemando. Al acercarse se dieron cuenta que el supuesto incendio era parte de una decoración de Halloween.

Ver más: Opción fin de semana: Aroma a calabazas y festividad de otoño

La ingeniosa decoración de Halloween simulaba un incendio dentro de la casa usando pantallas.

Ya Estados Unidos está en modo Halloween, dejando las decoraciones de otoño atrás. A pesar de que Halloween se celebra a finales de octubre, específicamente el 31, ya las personas están ansiosas por decorar sus casas.

Firefighters rushed to a house in Glens Falls, New York, after receiving reports of a house fire. But when they arrived they realised there was no real danger at all. 👻 🚒

Emergency services mistook the Halloween decorations for a large house fire 🏠 🔥 https://t.co/QwENxsV15U pic.twitter.com/DFOFm8FH0H

— Sky News (@SkyNews) October 2, 2023