Daddy Yankee homenajeado en los Premios de la Herencia Hispana

Washington, DC.- El referente del reguetón, Daddy Yankee será reconocido en los Premios de la Herencia Hispana con el Premio Leyenda, por considerarse, «pionero en una forma de música que ha impactado al mundo».

Este anuncio lo hizo la Hispanic Heritage Foundation (HHF), en el marco de la 35ta entrega anual de los premios. Así lo indicó, José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la HHF.

Ver más: Cantante mexicana anuncia gira por 40 estados de Estados Unidos

En este sentido, el presidente de la HHF, comunicó, «También estamos honrando su servicio a nuestra comunidad a través de su trabajo con su fundación Daddy’s House y trabajando con organizaciones que apoyan a los necesitados en Puerto Rico y más allá».

La cita para la entrega del Premio Leyenda se transmitirá, el viernes 30 de septiembre, por las estaciones de PBS, por streaming en pbs.org y la aplicación PBS Video. Al mismo tiempo, durante la gala Los Lobos, Victoria Alonso de Marvel Studios también serán reconocidos.

The Hispanic Heritage Foundation announced today that @Daddy_Yankee, Reggaeton’s most influential global ambassador, will receive the 2022 Legend Award during the 35th Annual Hispanic Heritage Awards. Read more: https://t.co/EpQgk0Fh7U pic.twitter.com/RH9nvgBaDm

— Hispanic Heritage Foundation (@HHFoundation) August 11, 2022