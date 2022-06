La increíble historia detrás de la desaparición de «Baby Holly»

Houston, TX.- «Baby Holly», hija de Tina Gail Linn Clouse y Harold Dean Clouse, tras su desaparición hace 40 años, luego del presunto homicidio de sus padres, fue encontrada y confirmada su identidad según el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

El comunicado de la Fiscalía precisó que «Baby Holly» hoy tiene 42 años. Además, se informó que tanto los padres de «Baby Holly» y la bebé, fueron vistos por su familia por última vez en 1980. Antes de mudarse del condado de Volusia, en Florida a los bosques de Houston, en Texas.

Al tiempo, el auto de la pareja lo regresaron a su familia; por lo que llegaron a la conclusión de que se habían aislado por la influencia de alguna red de algún grupo religioso. Sin embargo, la pareja había sido víctima de homicidio.

Los cuerpos de la pareja – sin identificar – fueron encontrados el 12 de enero de 1981, pese a que el asesinato ocurrió dos meses antes. Por su parte, Dean fue atado, amordazado y tenía rastros de golpes. Tina, por otro lado, había sido estrangulada.

Watch LIVE: Texas Attorney General's Office gives update on Baby Holly and the Cold Case & Missing Persons Unit that helped find her 40 years later:

Pero en octubre de 2021, la organización Identifinders International, usando la genealogía genética para comprobar que la pareja, Tina y Dean concordaba con la pareja encontrada en los bosques de Houston en 1980.

Lo curioso es que la pequeña nunca fue encontrada. Por esta razón, el caso no estaba del todo claro. Así pues las familias de la pareja asesinada empezaron la búsqueda para cerrar el caso y saber qué había ocurrido con la niña.

"Holly appreciates all of the support she has received. We request that you give her time and respect her privacy as she process this very personal news about her biological family." Released on behalf of Holly by @MissingKids

Read more here:

— NCMEC (@MissingKids) June 9, 2022