Jimmy Kimmel regresa como anfitrión de los Oscar

Los Angeles, CA.- El presentador Jimmy Kimmel regresa como anfitrión a la ceremonia de la 96 edición de los premios Oscar.

Esta será la cuarta ocasión que Kimmel presente los premios más prestigios del cine después de haberlo hecho en las ediciones de 2017, 2018 y 2023.

«Siempre soñé con ser anfitrión de los Oscar exactamente cuatro veces», dijo Kimmel en un comunidado de la Academia de Hollywood.

La 96 edición de los premios Oscar se celebrará el 10 de marzo de 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Jimmy Kimmel es el presentador del popular programa de ABC, “Jimmy Kimmel Live!”.

Well, I guess the secret’s out. Presenting your 96th Oscars host, Jimmy Kimmel. Welcome back!

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th! #Oscars pic.twitter.com/Yb0PAJRA3H

— The Academy (@TheAcademy) November 16, 2023