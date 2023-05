Hotel de Star Wars en Florida cerrará operaciones

Tallahassee, FL.- El conglomerado de entretenimiento estadounidense más grande del mundo, Walt Disney Co., cerrará su hotel de lujo con temática de Star Wars en Orlando para el mes de septiembre, tan solo dos años después de su inauguración.

A pesar de que Disney anunció el cierre del hotel y su experiencia de dos noches, «Star Wars: Galactic Starcruiser», informó las razones de esta decisión.

Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney anunció en el mes de febrero que el conglomerado reduciría los costos en $5.5 mil millones. Al mismo tiempo confesó que Disney trabajaba en mejorar la rentabilidad de su negocio de transmisiones de TV.

Por el contrario, fanáticos de Star Wars se han quejado de que los precios para disfrutar de esta experiencia en el Starcruiser era demasiado alto. Por ejemplo, las reservas inicialmente costaban $4.800 para dos invitados.

