Hermetismo entorno al estado de salud de Jamie Foxx

Atlanta, GA.- El actor estadounidense, Jamie Foxx es noticia en el mundo del entretenimiento, sobre todo por el hermetismo que orbita a su estado de salud, luego de que sufriera una «complicación médica», la semana pasada.

Por el momento solo se sabe que Jamie Foxx está en observación en una clínica en Atlanta. De modo que, los médicos continúan en la búsqueda de respuestas para solucionar su cuadro.

De acuerdo con una publicación de la revista People, los médicos siguen haciéndole pruebas al actor. Sin embargo, la descompensación que llevó a Jamie Foxx a entrar a la emergencia del centro de salud es un asunto privado.

Se sabe que Foxx estaba en Atlanta rodando su próxima película para Netflix, «Back in Action», junto a Cameron Diaz y Glenn Close. Este incidente no se produjo mientras estaba en el set. Por lo que no fue trasladado al hospital en una ambulancia de emergencia; sino que acudió por sus propios medios.

