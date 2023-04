«Harry Potter pa’ rato» en formato de serie para transmisión Max

Los Ángeles, CA.- Warner Bros. Discovery anunció que la saga de Harry Potter será transmitida en una serie basada en los libros de su autora JK Rowling, como parte de los nuevos planes de la compañía que combina HBO Max y Discovery.

Esta serie contará con un nuevo elenco, además de cada temporada tendrá el objetivo de adaptar cada libro de Rowling. Es decir, este ambicioso plan está dispuesto para que se ejecute en los próximos 10 años.

Por su parte, Rowling ejercerá como productor ejecutivo en el programa. En un comunicado la autora de Harry Potter explicó, «Espero ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que solo se puede lograr en una serie de televisión de formato largo».

Asimismo, Rowling fue el centro de polémicas en los últimos años por emitir comentarios etiquetados como transfobicos. No obstante, tanto los fanáticos como los actores de Harry Potter en sus plataformas, incluyendo Radcliffe se opusieron a estos comentarios.

It’s all here. Iconic series, award-winning movies, fresh originals, family favorites, and the best entertainment for every mood. Introducing Max – the one to watch. Coming May 23. #StreamOnMax pic.twitter.com/ghFhNBKtth

— Warner Bros. Discovery (@wbd) April 12, 2023