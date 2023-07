Forense confesó la razón de la muerte de Lisa Marie Presley

Los Ángeles, CA.- La razón de la muerte de la única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley que falleció el 12 de enero de 2023, fue determinada por el médico forense del condado de Los Ángeles, como consecuencia de una cirugía bariátrica destinada a facilitar la pérdida de peso.

La cantante y compositora Presley fue llevada al hospital luego de sufrir un paro cardiáco en su casa. No obstante, los forenses dieron con este diagnóstico seis meses después de su muerte.

En este sentido, el informe del forense precisó, «La obstrucción tenía la forma de un intestino delgado estrangulado causado por adherencias que se desarrollaron después de una cirugía bariátrica hace años».

De esta manera el médico forense enlistó la causa de la muerte como, «secuelas de la obstrucción del intestino delgado». Además concluyó el informe, «Esta es una complicación conocida a largo plazo de este tipo de cirugía».

Now that it's been revealed that Lisa Marie Presley died from a bowel obstruction caused by bariatric weight loss surgery, I've seen comments abt how she foolishly lost her life for "vanity".

Imagine living your life being publicly shamed like this every time you gained weight. pic.twitter.com/nawZfrOo7Y

— ♀️Jennifer Gingrich ✡️ (@fem_mb) July 14, 2023