Murió hija de Elvis Presley en Los Ángeles

Los Ángeles, CA.- La única hija del «Rey del Rock ‘n Roll», Elvis Presley, murió este jueves a los 54 años de edad tras ser trasladada de emergencia a un centro hospitalario de Los Ángeles, de acuerdo con la madre de Lisa Marie Presley.

De este modo, en un comunicado la madre Priscilla Presley precisó, «Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida».

De acuerdo con el sitio web de entretenimiento TMZ, Lisa Marie Presley sufrió un paro cardíaco en su casa de Calabasas, en Los Ángeles.

Lisa Presley asistió a la entrega de los premios Globos de Oro en Beverly Hills. Coincidencia que el actor Austin Butler fue premiado como mejor actor por encarnar a su padre en la producción «Elvis».

My beloved daughter Lisa Marie was rushed to the hospital. She is now receiving the best care. Please keep her and our family in your prayers. We feel the prayers from around the world, and ask for privacy during this time.

-Priscilla Presley pic.twitter.com/j5oNfNMYJx

— Priscilla Presley (@Cilla_Presley) January 12, 2023