«Elemental», la producción tecnológica más ambiciosa de Pixar

San Francisco, CA.- «Elemental» es la nueva producción del estudio cinematográfico de animación por computadora subsidiario de Walt Disney Studios, Pixar que tendrá su estreno el próximo 16 de junio, y ya es considerada como el proyecto más ambicioso de la productora.

Por el momento Pixar trabaja contrarreloj para que la historia esté a la altura de la animación, particularmente quieren revolucionar con los relatos de los personajes que serán efectos digitales en sí mismos.

Ver más: El éxito de taquilla de Super Mario Bros

Pixar estrena «Elemental», justo después de su poco exitosa última producción, «Turning Red» en 2022. Por ende, recurre a una animación ensamblada de dibujos, colores, texturas, transparencias e imágenes que se fusionan entre ellos o con sus entornos.

Peter Sohn, director de «Elemental» durante una entrevista se cuestionó, «¿Qué ocurriría si todos los recursos que nos rodean tuvieran vida propia?». De este modo, «Elemental» pretende conectar la innovación con una narrativa cargada de valores.

This Summer, meet the residents of Element City

Watch the new trailer for Disney and Pixar’s #Elemental and see the movie in 3D, only in theaters June 16! pic.twitter.com/YXnW44GhZK

— Pixar (@Pixar) March 28, 2023