Drake tendrá doble presentación en Charlotte

Charlotte, NC.- Drake tendrá doble presentación en la ciudad de Charlotte como parte de It’s All a Blur tour.

El cantante llegará a Queen City en septiembre en el marco de una gira que incluye 56 fechas. La primera fue en Chicago con un lleno espectacular para su concierto.

La gira terminará en octubre en Columbus, Ohio.

En el debut en Chicago el cantante interpretó 48 canciones, lo que da una muestra del ímpetu que pone en el escenario y lo que podría esperar el público en otras presentaciones.

