Diego Bertie y Jaime Bayly: La historia de amor desempolvada

Lima, Perú.- La muerte del cantante y actor peruano, Diego Bertie tras caer desde un piso 14 de un edificio, el pasado viernes 5 de agosto, desempolvó la relación amorosa con el periodista y escritor peruano, Jaime Bayly, hace unos 28 años.

En el programa «Magaly TV: la firme», el actor peruano Bertie declaró, «Efectivamente, sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante«. Aquí, Bertie dijo que Bayly se sirvió de este episodio para lucrarse con la venta de sus libros.

Ver más: Actor peruano cae desde piso 14 de edificio

La historia de amor entre estas dos figuras mediáticas peruanas, con grandes carreras internacionales, se remonta a 1994. En esta época, el periodista publicó en su éxito libro No se lo digas a nadie, bajo dos personajes de ficción la historia amorosa con un actor limeño.

Diego Bertie y Jaime Bayly: la historia de su romance que se reveló 28 años después

En la obra literaria, Bayly describe cómo estos dos personajes ocultaron la relación por dos transitorias razones: tenían novias y, ante el mundo, se presentaban como heterosexuales. Así pues, el personaje de Gonzalo fue relacionado con Diego Bertie. Actor que ya tenía una carrera prominente como cantante y actor en los 90′.

Hay que recordar que el actor peruano participó en innumerables telenovelas y películas como: Natacha, Al fondo hay sitio, De vuelta al barrio, Cosas del amor y Esto huele mal. Por este auge del actor peruano, Bertie se especuló que este romance de ficción había pasado en la vida real.

De hecho, en el programa de Jaime Bayly, «El francotirador«, con Diego Bertie como invitado, el conductor peruano precisó, «Tú sabes que yo publiqué esta novela y lamenté mucho que cierta prensa canallesca asociara cierta gente con mi novela. Tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué sentiste?».

Ver más: Alejandra Guzmán anuncia tres conciertos en Estados Unidos

A este comentario revelador, Diego Bertie no desmintió ni afirmó nada. Por su parte, simplificó su reacción y respuesta, «No pasó nada. La he leído y me ha gustado. Me parece que es honesta y un poco adolescente, pero no en el mal sentido. Honestamente adolescente. Me gustó».

Finalmente, Bayly en 2005 confesó en una entrevista a la conductora Magaly Medina de entretenimiento peruana, «Diego Bertie me ha gustado, sí. Tuvimos una historia muy bonita. Sí, (sé que se ha divorciado). Espero que esté bien, contento, lo recuerdo con cariño. Yo sí creo que Diego Bertie siempre me va a gustar, pero yo ya estoy viejito, no creo que le interese tener un revolcón conmigo».

Video: El BFA inaugura kiosko en Charlotte