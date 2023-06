Cepeda genera polémica con supuesta indirecta a su exnovia

Los Ángeles, CA.- El cantante y compositor español, Cepeda de 33 años desató la polémica tras publicar un mensaje en su canal de Telegram dedicado a su exnovia, Aitana Ocaña donde comparó el recorrido de sus carreras artísticas.

En el mensaje, Cepeda escribió, «Es muy guay cuando tienes el apoyo de tu discográfica, cuando invierten en ti, cuando te meten en programas de la tele hasta con calzador para que sigas sonando y te presentan productores y compositores incluso de otros países».

Ver más: Al Pacino rompe el silencio tras conocer que sería padre a los 83 años

Su mensaje cerró, «es muy guay irte a Pernambuco a componer, que te metan en las listas más top de Spotify del país y que pidan que las radios te apoyen… pero ¿sabéis qué es lo más guay? No tener nada de eso y que sigáis aquí conmigo. Vendrán música y tiempos mejores, lo prometo. Aguantad un poco».

Cepeda desata la polémica con supuesta indirecta publicada en Telegram para su exnovia

Inmediatamente, sus seguidores empezaron a especular sobre el destinatario de este mensaje. Muchos coincidieron en que el mensaje está destinado a su expareja, Aitana, que hoy es la actual pareja del cantante colombiano, Sebastian Yatra, con quien también comparte jurado en La Voz Kids.

Tras el supuesto malentendido, Cepeda respondió que solo comentó con disgusto sobre una situación que había vivido hace un tiempo. Reprochó las críticas de quienes asumieron que el mensaje de Cepeda era para su exnovia, la también española Aitana.

Ver más: El mensaje que envió Alejandro Sanz a su ex Rachel Valdés

La historia de noviazgo entre Cepeda y Aitana empezó en 2017, sin embargo, en el verano del 2018 la relación se terminó. Posteriormente, la cantante comenzó a salir con Miguel Bernardeau, a lo que Cepeda compuso su tema «Gentleman». Tema que los fans relacionan con referencias irónicas a la nueva relación de su expareja.

No obstante, para el 2021 en el podcast Seven, de Xavi Martínez, Cepeda recordó que le tiene gran cariño y respeto a Aitana, «Le tengo muchísimo cariño y respeto mucho su trabajo. Hay que entender que las canciones se hacen de cosas personales, pero no tiene que ir todo ligado a ellos. Esas cosas han pasado hace mucho y está olvidado».

Video: Estreno de Transformers, el despertad de las bestias abarrota cines en el Perú