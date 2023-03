Biden anuncia la creación de nuevos monumentos nacionales

Washington, DC.- El presidente Biden anunció la creación de dos nuevos monumentos nacionales, tanto en Nevada como en Texas, al tiempo que impulsará la ampliación de las protecciones para todas las aguas que están alrededor de las islas remotas del Pacífico hasta el suroeste de Hawái.

Estas iniciativas se anunciarán en una cumbre de The White House sobre la conservación. La misma tiene el propósito de cumplir el objetivo de Biden de conservar, por lo menos el 30% de las tierras y aguas como federales para el año 2030.

Por su parte, los dos nuevos monumentos nacionales mantendrán 208.008 hectáreas o 514.000 acres como tierras públicas. Este incluye Avi Kwa Ame, nombre de Mojave para Spirit Mountain al sur de Nevada.

El Avi Kwa Ame es un sitio sagrado para las tribus, incluyendo los paiute y los chemehuevi. Además de proporcionar un hábitat para especies como la tortuga del desierto, el borrego cimarrón del desierto y un bosque de árboles de Josué.

I'm issuing a Presidential Memorandum directing the Secretary of Commerce to consider designating about 777,000 miles in the Pacific Ocean as a new national marine sanctuary.

That would make it the largest ocean area on the planet with the highest level of protection.

— President Biden (@POTUS) March 21, 2023