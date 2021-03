Los Ángeles, CA.- Bad Bunny ha puesto bien difícil su próximo reto. Ya no tendrá un micrófono en la mano sino que debutará como luchador en WrestleMania, donde tendrá que lanzar algo más que sus duras líricas para salir airoso.

El cantante confesó que es un fanático de las peleas de la WWE (World Wrestling Entertainment) desde siempre.

“El conejo malo” debutará como luchador en WrestleMania, organizado por WWE, ante The Miz quien retó al cantante.

“La semana que viene será la última vez que cruzaré palabras con Bad Bunny porque después de esto su carrera va a terminar, antes que nada, y tal vez estés en la cima de tu carrera musical, pero esta es nuestra zona y te voy a asegurar que WrestleMania será una pesadilla”, dijo The Miz.

La WWE hizo el anuncio en sus redes sociales en post en el que aparecen Bad Bunny y The Miz.

El cantante confirmó su participación en el evento de lucha que se celebrará el 10 y 11 de abril. “Los veo en WrestleMania”, escribió en su cuenta de Twitter.

BREAKING: @sanbenito will make his @WWE in-ring debut against @mikethemiz at #WrestleMania!https://t.co/z5SUZ983b3

— WWE (@WWE) March 23, 2021