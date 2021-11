Asesinan el rapero Young Dolph en tiroteo en Memphis

Memphis, TN.- El rapero Young Dolph de 36 años, radicado en Memphis, fue asesinado el miércoles en un tiroteo en una tienda de galletas en Memphis, según información preliminar de la The Memphis Police Department.

Se podía ver a oficiales y testigos frente a una ventana rota en Makeda’s Butter Cookies. La panadería en un centro comercial donde Young Dolph había estado recientemente.

Un hombre que contestó el teléfono y se identificó como el dueño de Makeda’s confirmó que el rapero acababa de comprar galletas en la tienda antes del tiroteo.

«Este tiroteo es otro ejemplo de la violencia sin sentido con armas de fuego que estamos experimentando a nivel local y nacional», dijo el jefe de policía de Memphis, CJ Davis, en un tuit.

Chief CJ Davis is on the scene of the shooting in the 2300 block of Airways. Please see the update below. pic.twitter.com/88vikuTOpP

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) November 17, 2021