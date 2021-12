A 41 años del asesinato de John Lennon

Nueva York, NY.- La noche del 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman asesinó a disparos al ex Beatle, John Lennon, cuando regresaba a su casa luego de una sesión de grabación.

Asimismo, Chapman declaró a la policía que estaba muy molesto con John Lennon por cómo escribió su nombre. Cabe destacar, que Lennon solo siete horas antes autografió una copia de un albúm a Chapman.

Más temprano, John Lennon protagonizó junto a su esposa Ono, una sesión de fotos en su departamento en el edificio Dakota en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, le otorgó unas palabras al locutor Dave Sholin.

De esta manera, al final de la entrevista, John Lennon reflexionó, «Considero que mi trabajo no estará terminado hasta que esté muerto y enterrado y espero que sea mucho, mucho tiempo».

