Charlotte, NC.- El Festival in the Park arriba este mes a su 59 edición posicionado como un evento en el área de Charlotte de arte, música y mucha diversión.

El festival, que se realiza en Freedom Park, ofrece tres días llenos de emoción, comenzando el viernes 22 de septiembre a las 4 pm y continuando durante el fin de semana.

Los visitantes pueden esperar una amplia variedad de actividades, desde escuchar música en vivo, disfrutar de deliciosos alimentos de diferentes culturas hasta explorar exhibiciones de arte únicas.

59° Festival in the Park en Charlotte

Un aspecto destacado en el evento es la música de big band que flota sobre el lago creando una atmósfera única.

El festival es un paraíso para los amantes del arte, ya que numerosos artistas talentosos presentarán sus obras maestras que pueden adornar tu hogar o convertirse en el regalo perfecto.

El Festival in the Park es una oportunidad única para experimentar la cultura y la creatividad en un ambiente relajado y familiar. No están permitidos perros, patinetas, patines y scooters en el lugar.

Más detalles

