Periodistas con autonomía e independencia

Se escribe una página histórica del periodismo hispanoamericano desde la Ciudad Reina de Charlotte, cuando diez periodistas profesionales de origen hispano/latino y europeo, que laboran en medios de comunicación social en esta región sureña, acreditan la idea creativa que tuvo uno de ellos, mismos que la evaluaron por la situación que atraviesa el periodismo y, de la educación periodística en los Estados de las Carolinas, el país y el mundo y, que con base a esta evaluación, sin fines de lucro, se funda, se legaliza y entra en función con su sede en Charlotte, la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas en los Estados de la Union Americana.

Prensa libre e independiente

El proyecto que dejó de serlo por su exitosa fundación, se base íntegramente en las normas profesionales que debe tener una prensa libre e independiente del Estado en las democracias modernas. Desde el inicio, los periodistas tomaron una formación de comisionados y los participantes de este gremio profesional fueron categóricos en sus lineamientos al establecer normas constitutivas el por qué y para qué de su fundación organizativa, que cuenta con Acta Constitutiva, Reglamento Interno y Estatutos para la vida de esta importante organización que funciona en nuestra comunidad de habla hispana.

Al formarse esta organización con periodistas profesionales, no se busca ser siempre testigos de los acontecimientos que narran los periodistas. A menudo, sin embargo, no lo son, porque la naturaleza de su trabajo les permite generalmente observar las consecuencias de los hechos, pero no el suceso en sí. Dependen, por tanto, de los relatos de los protagonistas y testigos para realizar su labor.

Con Acta Constitutiva

Los periodistas, no son filósofos, pero con la venia de los lectores quieren ahora incursionar un poco en la filosofía, para definir claramente lo que significa la creatividad en el periodismo, con una autonomía e independencia, que es lo que básica y profesionalmente ha inspirado su Acta Constitutiva a la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas, que no únicamente desea incorporar en su casa o su hogar, a los titulados sino a comunicadores sociales y comunicadores comunitario, que no llegaron a la Facultad de Comunicación Social Universitaria, pero que su trabajo intelecto permite saber y manejar programas en esta Era Digital, como un profesional, aunque sin la enseñanza teórica universitaria pero con muchas relaciones públicas, experiencia y práctica dentro del entorno que actúan. Saber la importancia de la comunicación social en la evolución del hombre y el lenguaje como principio de la vida social del hombre.

Hoy, esta Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas, cuenta con un vehículo y motor propio e independiente, pero inclusivo, cuyos conductores profesionales continuarán manejando en las vías de la comunicación social, con responsabilidad, ética y profesionalismo, para que nuestra sociedad receptora reciba un periodismo sano, robusto, orientador y respetuoso de la opinión pública, pero sin distanciarnos en la defensa a los intereses del bien común.

Esta organización de periodistas profesionales, cobijará, indudablemente, a la enseñanza y formación en la cátedra periodística, a tantas y cuantas personas que son comunicadores sociales y comunicadores comunitarios, que necesitan un respaldo y acreditación dentro del medio que laboran; que bien esta organización serviría con maestría de cómo dirigirse al público receptor pero con conocimiento de lo que es el periodismo y a lo que tiene responsabilidad el periodista. Uno de los principios que se predica en el Decálogo del Periodista es la lealtad a su profesión y contribuir a su prestigio y buena fama, así también a esforzarse constantemente por servir a los demás, conservando plenamente, al mismo tiempo, su libertad personal.

Respaldo empresarial

En los actuales momentos, la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas, cuenta con significativo respaldo de los representantes legales de la empresa periodística, el sector empresarial público y privado e instituciones gremiales del periodismo internacional, así también de los periodistas en libre ejercicio profesional, que se han adherido y brindado su beneplácito a esta institución que cuenta con proyectos de gran significado a la clase periodística hispana en general, como el ambicioso proyecto de la Casa del Periodista para que tengan su propia sede en la Ciudad Reina de Charlotte, entre otros, que ayudaría para que el periodista profesional, comunicador social y comunicador comunitario, laboren en casa propia y expandan sus conocimientos con formación académica.