Tasa de desempleo récord desde inicio de pandemia

Washington, DC.- Según la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), la tasa de desempleo de en Estados Unidos bajó en marzo al 3.6%, lo que se considera la tasa más baja desde que inició la pandemia en 2020, y dos décimas por debajo del mes de febrero.

Asimismo, se informó sobre la creación de 431.000 nuevos puestos de trabajo, que está por debajo de esperado. Al mismo tiempo, el salario promedio de los trabajadores aumentó un 0.4%, con un crecimiento del 5.6% en doce meses.

En este sentido, el empleo siguió creciendo en marzo, sobre todo en los sectores de ocio y hostelería, con 112.000 nuevos empleos. Sin embargo, la contratación de trabajadores en este sector disminuyó un 8.7% desde febrero de 2020.

Así pues, la BLS toma de referencia este mes, para graficar la tendencia de los datos a lo largo del tiempo, y en este caso, desde el inicio de la pandemia.

