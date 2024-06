Reconocido empresario inmobiliario quiere comprar Tik Tok

Washington.- Un reconocido billonario del sector inmobiliario de Estados Unidos, pretende comprar la polémica red social Tik Tok.

Y es que a través de diversos medios de comunicación se conoció que el estadounidense Frank McCourt, busca para rescatar a internet de las garras de las grandes plataformas que, considera, están destruyendo a la sociedad y poniendo en peligro a los niños.

Asimismo, el empresario es conocido como el exdueño del equipo de béisbol Los Ángeles Dodgers. Mientras que en Europa es el propietario del famoso Olympique de Marseille, que tiene entre sus fans al presidente Emmanuel Macron.

Ver más: TXSE lanzará una nueva bolsa de valores en Texas

Por muchos años McCourt ha advertido sobre el poder de las grandes plataformas tecnológicas. Las cuales a su juicio está perjudicando a los niños y llevando al mundo por mal camino.

«Estamos siendo manipulados por estas grandes plataformas. Y por eso es que vemos que en sociedades libres, en todos lados. El mundo parece incendiado. ¿No es así?», dijo durante la conferencia tecnológica Collision de Toronto.

De la misma manera, McCourt comentó que su primera motivación para actuar fue la amenaza que las redes sociales representaron para sus siete hijos.

«Este internet es predatorio. Está haciendo un gran daño a los niños. Vemos la ansiedad, la depresión, y una epidemia de suicidios de niños», enfatizó.

En este sentido, a juicio de McCourt se debe hacer campaña por una «nueva internet» que debería quitar el control de la red de redes a las grandes plataformas como Instagram, YouTube, TikTok, o X.

«Estas plataformas tienen cientos de miles de nuestras características personales, de cada uno de nosotros. Y no es solo dónde compramos o que nos gusta comer o dónde estamos físicamente en un momento dado. Es la forma en que pensamos, nos emocionamos, reaccionamos o cómo nos comportamos», indicó.

Por último, puntualizó que Comprar TikTok daría a su proyecto, conocido como Project Liberty, una nueva escala, uniendo a su causa a legiones de usuarios, principalmente gente joven.

Project Liberty cuenta entre sus miembros al pionero de internet Tim Berners-Lee, al igual que Jonathan Haidt, un profesor de la universidad NYU cuyo último libro, «The Anxious Generation» (La generación ansiosa), argumenta que los efectos de las redes sociales en los jóvenes han sido devastadores.

Billionaire Frank McCourt on bid to buy TikTok assets in U.S – Video #MarketNews #CanadaMarketTips #CanadaNewsToday Frank McCourt, founder of Project Liberty and executive chairman of McCourt Global, joins BNN Bloomberg to discuss his concerns over big … https://t.co/tcCvnSd5k7

— Anne Halsted (@AnneHCND) June 20, 2024